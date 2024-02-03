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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خرابة البيوت كلمة السر.. 11 عام زواج تنتهي بدعوة نشوز وجريمة تزوير

احذر من صديقة زوجتك..
احذر من صديقة زوجتك.. صدمة زوج بعد 11 عام زواج

حياة تعيسة عاشها زوج مسكين بعدما تدخلت صديقة الزوجة في تفاصيل حياتهما، وكانت مصدر لإشعال الخلاف بينهما على أتفه الأسباب، وتحريض الصديقة للزوجة على استمرار طلب المال والهدايا من الزوج حتى نشب خلاف شديد بينهما تحول إلى سلسلة من القضايا من الجانبين انتهى بجريمة تزوير من جانب الزوجة بمساعدة صديقتها «خرابة البيوت».. 

وأقام زوج جنحة تزوير ضد زوجته، وصديقتها الموظفة، أمام محكمة جنح أكتوبر، واتهمها بالتحايل لإجباره علي توقيع تنازل عن فيلا وسيارة وشقة بأكتوبر، بعد العديد من الدعاوى أمام محكمة الأسرة.

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قال الزوج في دعواه : «نشب خلاف كبير بيني وبين زوجتي، واستغلت زوجتي صداقتها بإحدى الموظفات وقاموا بتزوير توكيل لصالح زوجتي بالتصرف فى ممتلكاتي وبيعها لصالحها، وملاحقتي بالاتهامات الكاذبة رغم ما بيننا من أطفال وحياة زوجية استمرت 11 عام، وعندما حاولت إنهاء الخلافات ودياً حتى لا أسجن أم أولادي رفضت، لتشهر بسمعتي وتبتزني بحضانة أطفالي، وقامت بطردي من مسكن الزوجية والسطو عليه وعرضه للبيع».

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وأضاف : «أقمت دعوي نشوز ضدها فردت علي بإقامة دعوى طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، لأعيش في جحيم طوال الشهور الماضية بعد أن علمت بخيانتها لي وتخطيطها لسرقتي وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، مما دفعني لملاحقتها بدعاوي قضائية وصلت إلى 7 دعاوي، لإثبات إيذائها لي، منها لله كادت أن تتخلص مني بعد مروري بأزمة قلبية بعد علمي بما فعلته بي، ولاحقتها مؤخراً بدعوى نشوز لإسقاط حقوقها المسجلة بعقد الزواج، وتقدمت بالشهود لإثبات حقي في الأموال التي سرقها مني، كما أقمت ضده جنحة تزوير وجنحه سب وقذف».

إثبات النشوز 

يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا فى إحدى الحالتين:

-الفرض الأول: أن يوجه الزوج إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته فلا تعترض عليه في المواعيد القانونية "30 يوما من تاريخ الانذار"، فإن انقضت تلك المدة دون الاعتراض تصبح الزوجة ناشزا ويحق للزوج إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز .

-الفرض الثانى: وهى أن تعترض الزوجة على إنذار الدخول فى الطاعة ويقضى فيه برفض اعتراضها بحكم نهائى فى هذه الحالة أيضا يحق للزوج أقامة دعوى لأثبات نشوز الزوجة .

كيفية إثبات النشوز 

يتم إثبات النشوز فى حقيقة الأمر بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر للزوجة يخطر فيه الزوج زوجته بضرورة أن تكف الزوجة عن معصية النشوز وأن تدخل فى عصمة زوجها على أن يشترط فى هذا الانذار أن يتم توجيه للزوجة في المكان التي تقيم فيه ليتصل علمها به وأن يبين الزوج فى صدر الإنذار مسكن الطاعة الذى يرغب فى أن تدخل الزوجة فيه لعصمته، على أن ينتظر الزوج الميعاد القانونى للاعتراض على هذا الإنذار قبل تحريك دعوى أثبات النشوز.

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