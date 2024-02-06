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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نصف جرام هيروين يسقط تاجر مخدرات في دار السلام وحكم رادع من جنايات القاهرة

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، تاجر الهيروين في دار السلام بالسجن المؤبد لاتجاره في المخدرات.

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صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «سيد . م. إ»، بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت شهادة الرائد عبد الرحمن عادل رجائي بتحقيقات النيابة العامة أنه وردت  اليه معلومات  من أحد مصادره السرية والموثوق فى صحة معلوماته من قيام المتهم   بالتردد من دائرة قسم البساتين إلي دائرة قسم دار السلام بغية الاتجار فى المواد المخدرة وترويجها علي مدمني ومتعاطيها بدائرة القسم , وانه يتواجد بشارع المحجر لممارسة تجارته الآثمه في الوقت الحالي , فتوجه على الفور إلي مكان تواجده بصحبة مصدرة السري والذى انصرف تاركاً إياه ليتعامل مع المتهم بعد أن أرشده عن شخصه.

وأضاف معاون المباحث في شهادته أنه تقابل مع المتهم وطلب منه ابتياعه نصف جرام من مخدر الهيروين , فاخبره بان ثمنه مائة جنيه فقدم له المبلغ المطلوب والذي كان قد اعده سلفا ودون عليه كلمة " الحكمدار " لتمييزها والتي تحمل رقم مسلسل 298 / ن3828394 وقدمها له فاذا بالمتهم يقوم بإخراج شنطة جلدية بنية اللون ويفتحها ويخرج منها لفافة بلاستيكيه شفافه قدمها له وبفضها تبين احتوائها على مسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر ، فقام باعطاء الاشارة المتفق عليها مسبقا للقوة المرافقة,  وقام بضبط المتهم والسيطره عليه , واستخلص الشنطة الجلدية حوزته وبفتحها عثر بها علي لفافتان احدهما بلاستيكية شفاف صغيرة بها قطعتان حجريتان تشبه جوهر الهيروين المخدر , ولفافة بلاستيكية اخري كبيرة بها قطعة حجرية نصف اسطوانه بيج اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر , كما عثر داخل الحقيبة على ميزان حساس , و عثر معه على  هاتف محمول ومبلغ مالى ,  وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط والتفتيش أقر  بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية هي حصيلة الاتجار فيها والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء .  

محكمة جنايات القاهرة تاجر مخدرات تاجر هيروين معاون مباحث تحقيقات النيابة العامة

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