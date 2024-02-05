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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

رئيس هيئة قضايا الدولة
رئيس هيئة قضايا الدولة

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج على صاحبها سيدنا محمد النبي الأعظم أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وجاء في برقية التهنئة «سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على الرئيس بموفور الصحة والعافية، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

هيئة قضايا الدولة رئيس الجمهورية رئيس هيئة قضايا الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإسراء والمعراج

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