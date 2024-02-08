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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أشعل النار في ورشة صيانة للانتقام.. قرار عاجل من المحكمة ضد قاتل صديقه

أشعل النار في ورشة
أشعل النار في ورشة صيانة سيارات للانتقام

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، مساء اليوم، تأجيل محاكمة ميكانيكي أشعل النيران في صديقه خلال نومه بمنطقة الزيتون إلى جلسة 5 أبريل المقبل.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في الثالثة صباحًا، ورد اتصال من غرفة النجدة يفيد نشوب حريق في محل الزيوت داخل ورشة فنية لصيانة السيارات، وتبين وجود شخص مصاب داخل المحل يدعى «ع. أ.»، وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة، وعقب ذلك توفى.

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وتبين من توقيع الكشف الطبي أنه يعاني من حريق لهب من الدرجة الثانية للثالثة بالجسم ولا يمكن استجوابه حيث أن حروقه تتمثل في الوجه والصدر والظهر والذراعين والساقين.

كما تبين أن هناك عاملا آخر كان يتواجد معه داخل الورشة فر هاربًا من موقع الحريق، وعلل أن سبب الحريق ماس كهربائي شب في فرشة المتوفي خلال نومه، وعندما حاول إطفاء النيران أصيب بحروق في يده، فخاف من أن تمتد النيران إليه، وفر هاربًا.

وتبين من التحقيقات أن المتهم الذي يعمل مع المجني عليه هو وراء إشعال النيران فيه خلال نومه من خلال قداحة برفقته- ولاعة- وتسبب في إصابته التي انتهت بوفاته.

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة القتل العمد في القانون المصرى وظروف تشديد العقوبات فيما يلى:

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

ارتكاب جناية القتل العمد:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.

 

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