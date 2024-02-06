بعد حكم حبس الطنطاوي.. مستشار سابق: لا يجوز له الترشح في أية انتخابات

أكد المستشار محمد عبد اللطيف مسعود رئيس محكمة جنايات الجيزة السابق، أنه لا يجوز لـ أحمد الطنطاوي بعد الحكم الصادر بحبسه، الترشح في أية انتخابات سواء برلمانية أو رئاسية أو غيرها، لأنه افتقد أهم شرط من شروط الترشح ومباشرة الحقوق السياسية وشرط حسن السير والسلوك وألا يكون عليه سابقة حكم بالحبس.

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وأضاف مسعود أن الحكم الصادر اليوم على أحمد الطنطاوي هو عنوان الحقيقة وأن المحكمة كونت رأيها الصحيح وأعطت الوصف القانوني الصحيح لحكمها مستندة فيه على مواد الاتهام الموجهة له وأعضاء حملته.

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وقضت محكمة جنح المطرية، مساء اليوم الثلاثاء، بحبس رئيس حزب الكرامة السابق، أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

وكشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.