عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قطعة أرض بالإسكندرية.. حكم نهائي بالحفاظ على مليار جنيه من المال العام

المستشار مسعد عبد
المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة

نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد الفخراني في الحصول على حكم نهائي لصالح محافظة الاسكندرية برفض دعوي ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة 9902.86 متر مربع  قيمتها مليار جنية لكونها جزء من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية

جاء ذلك انطلاقا من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة  برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء.

اقرأ ايضًا :

txt

استلمي شقتك.. كيف تحصل الزوجة على مسكن الزوجية؟.. أنت تسأل والقانون يجيب

txt

رئيس محكمة جنايات سابق عن حبس أحمد الطنطاوي: الحكم عنوان الحقيقة

txt

بعد حكم حبس الطنطاوي.. مستشار سابق: لا يجوز له الترشح في أية انتخابات

txt

حيثيات المؤبد لتاجر الهيروين في دار السلام.. حيلة الضابط بـ100 جنيه تُنهي القضية

ترجع وقائع النزاع إلي ان المدعي اقام الدعوي رقم 3485 لسنة 1996 مدني كلي الاسكندرية زعما منه بملكيتة لقطعة ارض مساحتها 9902٫86 متر بالتقادم الطويل المكسب للملكية وهي جزء من شاطئ البحر بكورنيش الاسكندرية ، ويجلسة 1999/7/24 حكمت المحكمة بثبوت ملكيتة للأرض المبينة مساحتها وحدودها ومعالمها بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير بالتقادم الطويل المكسب للملكية ، ولم يلق ذلك الحكم قبولاً لدي هيئة قضايا الدولة فطعنت عليه بالاستئناف رقم 5529 لسنة 55 ق استئناف عالي الاسكندرية ويجلسة 1999/12/29 قضي فيه بالرفض والتأييد ، فطعنت هيئة قضايا الدولة علي ذلك الحكم نيابة عن السيد محافظ الاسكندرية بطريق النقض وقيد الطعن برقم 1088 لسنة ۷۰ ق.

وفي جلسة 2021/11/1 حكمت المحكمة :- بنقض المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية طبقاً لما ورد بصحيفة الطعن المقام من الهيئة ، وتم تعجيل الاستئناف سالف الذكر من هيئة قضايا الدولة بعد نقض الحكم ، وقضي فيه بجلسة 2023/12/13 لصالح محافظة الاسكندرية بالحكم الاتي : في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي المستانف حكمها ، تأسيساً علي ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة ، وما قدمته في الاستئناف وامام محكمة النقض.

اقرأ ايضًا :

txt

قرار عاجل ضد سارقة الذهب في مصر الجديدة

txt

أشعل النار في ورشة صيانة للانتقام.. قرار عاجل من المحكمة ضد قاتل صديقه

txt

هزار تقيل على القهوة ينتهي بجناية في الزيتون.. وقرار قضائي

txt

مات والسبب «طوبة».. حكم رادع من محكمة الجنايات لقاتـ.ل جاره

txt

إجراءات تمكين الزوجة من مسكن الزوجية.. أنت تسأل والقانون يجيب

txt

ما حقوق الزوج في حالة الخلع؟.. أنت تسأل والقانون يجيب

وبذلك يكون الحكم بعد تنفيذه سيترتب عليه إستعاده أرض للدولة تبلغ مساحتها 9902٫86 م٢ كونها جزء من شاطئ البحر بكورنيش الاسكندرية والتي تربو قيمتها السوقية علي مبلغ مليار جنيه .

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.

هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة محافظة الاسكندرية شاطىء الإسكندرية مال عام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بقوة في السوق الموازي.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

رئاسة الجمهورية ردا على بايدن : مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط

أبرزهم كهربا وحجازي ولاشين| فيتوريا يوصي باستبعاد 6 لاعبين من المنتخب

قرار عاجل ضد متهمين تزعما شبكة لتهريب المهاجرين إلى أوروبا

ترشيحاتنا

محمد صلاح يعود إلى الملاعب في هذا الوقت.. كلوب يسعد الجماهير

الجيش الإثيوبي يقتل 50 مدنيا في أمهرة.. والخارجية الأمريكية تعلق

قطعة أرض بالإسكندرية.. حكم نهائي بالحفاظ على مليار جنيه من المال العام

من بولندا إلى إسبانيا.. فلاحو أوروبا يكثفون احتجاجاتهم بشأن سياسات الاتحاد الزراعية

قرار عاجل ضد سارقة الذهب في مصر الجديدة

قرار عاجل ضد متهمين تزعما شبكة لتهريب المهاجرين إلى أوروبا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون لحوم .. طريقة عمل المكمورة بالباذنجان

أحمد شوبير يفجر مفاجأة عن رحيل فيتوريا وموعد توقيع حسام حسن.. تفاصيل

صرح مبهر.. نسرين طافش تتغزل في المتحف المصري الكبير| صور

نشرة المرأة والصحة.. سعر فستان رجوة زوجة ولي العهد الأردني.. آثار جانبية خطيرة عند تناول البيض يوميا

فيديو

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

الجراد يقتحم محافظة مصرية .. وقلق بين المواطنين | فيديو

تحذير من ظاهرة جوية | ماذا أعلنت الأرصاد ؟

قفزة جديدة للذهب واستقرار الدولار .. ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ