النيابة الإدارية تستكمل مقابلات المتقدمين لـ وظيفة معاون في هذا الموعد

تستكمل هيئة النيابة الإدارية غدًا السبت، مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023، والتى تبدأ اليوم السبت 10 فبراير 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحاً للجماعات التى لم يتم الإعلان عنها، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 اكتوبر - ميدان النجدة.

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تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية:

1. التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

2. ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

3. التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

4. على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة.

5. التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة).

6. التأكيد على الحضور لمقر رئاسة الهيئة (دون اصطحاب أي مرافق ).

7. ملحـوظــة عند وجود أي خطأ ببيانات المرشح ذاته ( الجامعة - الشعبة - النسبة - الرقم القومى الخاص بالمرشح ) يتم الرجوع الى الأمانة العامة للنيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر‎‎ لتعديل البيان الخطأ قبل موعد المقابلة بأسبوع.

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