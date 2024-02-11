هتوصل كام قبل رمضان؟.. مفاجأة في أسعار اللحمة الآن وأرخص سعر للكيلو

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يزداد إقبال المواطنين على اللحوم والدواجن، ومع ارتفاع أسعارها، بات جميع المواطنين يتساءلون عن إمكانية انخفاضه مرة أخرى، وسط حالة من الضيق من الارتفاع غير المبرر.

في الوقت الذي تخطت فيه أسعار اللحوم 400 جنيه في الأسواق، طرحت وزارة الزراعة في منافذها المختلفة اللحوم البلدية بسعر 280 جنيه..



أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

سجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 280 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 400 جنيهًا.

أسعار اللحوم في الأسواق

شهدت أسعار اللحوم في الأسواق في الآونة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا حتى تخطت الـ 400 جنيه..

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 لـ 400 جنيه

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 350 لـ 400 جنيه.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 250 لـ 280 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 300 لـ 450 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 240 لـ 380 جنيهًا.

سبب ارتفاع أسعار اللحوم قبل رمضان

قبيل بدء شهر رمضان الكريم يكون هناك بعض العوامل التي تسبب ارتفاع أسعار اللحوم منها:

تزايد الطلب على اللحوم بشكل كبير ما يؤدي إلى زيادة الطلب مقابل نقص العرض، ما يتسبب في ارتفاع الأسعار.

تكاليف الإنتاج والتسويق وهو الذي يتغير وفقًا لمواسم الإنتاج وأساليب التسويق.

الزراعة توفر منتجات اللحوم والسلع الغذائية المختلفة

أوضحت وزارة الزراعة أنه يتم توفير مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض، والطيور والمجمدة ومصنعاتها، والأسماك والسلع الغذائية المختلفة مثل «العسل وزيت الزيتون» في منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة التي تجوب محافظات الجمهورية.

أكدت وزارة الزراعة أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة في جميع منافذها بالكميات المناسبة التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة، نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية، حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وجود أي وسيط، ما يجعل الأسعار منخفضة عن نظائرًا في الأسواق بنسبة كبيرة.

منافذ وزارة الزراعة في المحافظات

توفر وزارة الزراعة 16 منفذًا تابع لها: