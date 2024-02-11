عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هتوصل كام قبل رمضان؟.. مفاجأة في أسعار اللحمة الآن وأرخص سعر للكيلو

صدى البلد

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يزداد إقبال المواطنين على اللحوم والدواجن، ومع ارتفاع أسعارها، بات جميع المواطنين يتساءلون عن إمكانية انخفاضه مرة أخرى، وسط حالة من الضيق من الارتفاع غير المبرر. 

في الوقت الذي تخطت فيه أسعار اللحوم 400 جنيه في الأسواق، طرحت وزارة الزراعة في منافذها المختلفة اللحوم البلدية بسعر 280 جنيه.. 

txt

أشعلت السوشيال ميديا.. طبيبة فلسطينية تتحدى قناصة الاحتلال لتنقذ حياة جريح| فيديو

txt

مليار جنيه في شهرين| كيف خططت «سلمى» لأكبر عملية نصب على فيسبوك؟


أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة 

سجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 280 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 400 جنيهًا.

أسعار اللحوم في الأسواق 

شهدت أسعار اللحوم في الأسواق في الآونة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا حتى تخطت الـ 400 جنيه..

 يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 لـ 400 جنيه

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 350 لـ 400 جنيه.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 250 لـ 280 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 300 لـ 450 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 240 لـ 380 جنيهًا.

سبب ارتفاع أسعار اللحوم قبل رمضان 

قبيل بدء شهر رمضان الكريم يكون هناك بعض العوامل التي تسبب ارتفاع أسعار اللحوم منها: 

  • تزايد الطلب على اللحوم بشكل كبير ما يؤدي إلى زيادة الطلب مقابل نقص العرض، ما يتسبب في ارتفاع الأسعار.
  • تكاليف الإنتاج والتسويق وهو الذي يتغير وفقًا لمواسم الإنتاج وأساليب التسويق.

الزراعة توفر منتجات اللحوم والسلع الغذائية المختلفة

أوضحت وزارة الزراعة أنه يتم توفير مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض، والطيور والمجمدة ومصنعاتها، والأسماك والسلع الغذائية المختلفة مثل «العسل وزيت الزيتون» في منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة التي تجوب محافظات الجمهورية.

أكدت وزارة الزراعة أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة في جميع منافذها بالكميات المناسبة التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة، نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية، حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وجود أي وسيط، ما يجعل الأسعار منخفضة عن نظائرًا في الأسواق بنسبة كبيرة.

منافذ وزارة الزراعة في المحافظات 

توفر وزارة الزراعة 16 منفذًا تابع لها: 

  • نادي الصيد بالدقي
  • 6 منافذ في شارع الهرم بمنطقة المطبعة
  • منفذ في مزرعة كفر غطاطي
  • منفذ بمبنى جهاز التعبئة والإحصاء بشبرا
  • ميدان لاظوغلي بالقاهرة
  • محل فاكهة 278 بداخل السوق بالعبور
  • منفذ بمنطقة ابني بيتك بالمنطقة الثانية
  • محل رقم 6 بالمنطقة الثالثة سوق ابني بيتك
  • 9 منافذ بالحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر
  • منفذ بسوق الفاكهة والخضار للجملة برقم 246 بمدينة السادس من أكتوبر
  • العديد من المنافذ متنوعة على مستوى الجمهورية
  • منافذ جديدة بالمراكز والمدن
اسعار اللحوم منافذ وزارة الزراعة اللحوم البلدية رمضان منتجات اللحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد الانفصال| خاص

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الفراخ 60% في هذه الحالة

قرارات عاجلة من التعليم بعد شكاوى الأهالي من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانية الآن

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

موجودين في التجمع الخامس.. تفاصيل عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ترشيحاتنا

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

رئيس الأركان الإسرائيلي يقرر سحب الفرقة 98 من غزة إلى الحدود اللبنانية

في أول أيامه.. 5 أعمال يغفلها الناس خلال شهر شعبان؟ علي جمعة يوضح

أهم الأخبار: وظائف بمصر للطيران.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة.. تحذيرات من الأرصاد للمواطنين

بدء تسليم استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية للمدارس.. اليوم

أكثر من 10 آلاف جنيه| هبوط أسعار الحديد في مصر .. وهذه قيمة طن الأسمنت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. سعر فستان أنغام يثير السوشيال ميديا وموعد عودة ياسمين عبد العزيز للعوضي

فوتوسيشن الزفاف في غرفة العمليات.. إقالة طبيب حكومي بعد كارثة بمستشفى هندي

بالإسكرينات.. عروس تفضح خيانة عريسها أمام المعازيم أثناء حفل الزفاف

رئيس دولة آسيوية داخل مترو الأنفاق.. كيف كان رد فعل المواطنين؟

فيديو

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

عاجل .. 4 بنوك ترفع سعر الفائدة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ