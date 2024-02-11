كولر يتسبب في فشل صفقة انتقال لاعب الأهلي إلى الدوري اليوناني

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، عبر حسابه بموقع فيسبوك، تفاصيل انتقال طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي إلى الدوري اليوناني.

وكتب فرج عامر: طاهر محمد طاهر كان على وشك الانتقال لليونان بعد أن تحصل علي عرض قوي من احد اهم اندية الدوري اليوناني، والأهلي وافق علي العرض اليوناني المغري ولكن مارسيل كولر تمسك بطاهر محمد طاهر ورفض التفريط فيه نهائيا.

وخاض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مباراة ودية، أمس السبت، على أرضية ملعب مختار التتش، في إطار الاستعدادات الأخيرة لموقعة شباب بلوزداد الجزائري.



وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "أليو ديانج تعرض لإصابة خفيفة في الركبة خلال ودية الأهلي ولكن لن تعيقه عن رحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد"

وأضاف: "إصابة كريستو بشد في العضلة الخلفية واللاعب يجري أشعة غدا للاطمئنان على إصابته .



ويلتقي النادي الأهلي بنظيره شباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبل، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.