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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تفاصيل مرض أشرف قاسم وسبب ظهوره على كرسى متحرك.. ماذا حدث له؟

أشرف قاسم
أشرف قاسم

شغل الكابتن أشرف قاسم نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، الوسط الرياضي بعد ظهوره على كرسي متحرك في موسم الرياض.

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تفاصيل مرض الكابتن أشرف قاسم 

تعرض الكابتن أشرف قاسم لوعكة صحية مفاجئة في الساعات الماضية، الأمر الذي استدعى تدخلا طبيا فوريا من أجل علاجه.

وأُصيب الكابتن أشرف قاسم بمرض يتسبب في انهيار الخلايا العصبية الحركية، وهي الخلايا العصبية التي ترسل رسائل في الدماغ إلى الحبل الشوكي ثم إلى العضلات، وتتحكم هذه الخلايا العصبية الحركية في جميع الحركات اللإرادية، مما يسمح للشخص بالقيام بأشياء مثل المشي ومضغ الطعام وبلعه وحتى التنفس.

تاريخ الأزمة المرضية لأشرف قاسم 

وتعود أزمة مرض الكابتن أشرف قاسم لشهر يناير عام 2022، وبحسب ما عُرف عن معاناة أشرف قاسم، فإنه يعاني من خشونة من الدرجة الرابعة افقدته كل أربطة الركبة.

ويحتاج أشرف قاسم بشكل ضروري لتغيير مفاصل الركبتين كلياً، مع صعوبة إجراء عملية جراحية في الوقت الحالي بسبب التهاب مزمن في الأعصاب الطرفية، يمنعه من التحكم في الأطراف، وقد يؤدي لعواقب صحية خطيرة.

بالتأكيد تكلفة العلاج كانت باهظة، بسبب مكوث أشرف قاسم في المستشفى لمدة أسبوع كل شهر، يتلقى خلالها جرعات معينة لمدة 18 شهر.

كيف بدأت الأزمة ؟

منذ عامين فجر الإعلامي أحمد شوبير الأزمة، حينما نشر عبر فيسبوك مناشدا المسؤولين بالتدخل لعلاج أشرف قاسم، قائلًا إن أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك السابق يحتاج إلى جراحة عاجلة، بسبب مشكلة لديه في القدم.

وكتب شوبير في تغريدة له عبر تويتر "‏الكابتن اشرف قاسم أحد أهم نجوم مصر والزمالك وواحد من أكثر اللاعبين الموهوبين والمحترمين في تاريخ الكرة المصرية.

وتابع "اشرف قاسم يعاني من مشكلة صحية في قدمه تحتاج للتدخل السريع.. الرسالة موجهة إلى كل المسئولين عن الرياض في مصر.. في انتظار الرد وخالص دعواتي بالشفاء العاجل.

أشرف قاسم السعودية تركي ال شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه النادي الأهلي أحمد خيري

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