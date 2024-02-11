عضو بالنواب يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة

استنكر النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، التصريحات الصادرة عن مسئولين رفيعي المستوى بالحكومة الإسرائيلية بشأن اعتزام قوات الاحتلال، شن عملية عسكرية فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف على مسئولياته والضغط على إسرائيل لوقف الحرب فى القطاع.

وأشار عضو مجلس النواب فى تصريحات له اليوم، إلي أن مدينة رفح تأوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها؛ لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع.

وأكد رفضه لخطة التهجير القسري للفلسطينيين التي نوهت عنها حكومة الاحتلال وتسعى لتنفيذها، والتي ستكون بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية.



وشدد "السادات" على أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء تاريخي وثابت، والعالم أجمع شاهد على ما قدمته مصر من دعم سواء من خلال المطالبة بحقوق الاشقاء المشروعة فى إقامة دولتهم المستقلة، إو إنفاذ المساعدات الإنسانية ورفضها عبور الأجانب عبر معبر رفح إلا بعد دخول المساعدات، بالإضافة إلى دور الوساطة التي تقوم بها دائما منذ بدء الحرب حتى اليوم بين كل الأطراف؛ حقنا لدماء المزيد من المدنيين.

كما أكد أن مصر لم تغلق معبر رفح منذ 7 أكتوبر الماضي، وساعدت وتوسطت لدخول أكبر قدر من شاحنات المساعدات الي القطاع، الا ان العرقلة جاءت من الجانب الإسرائيلي الذي قصف المعبر أكثر من 3 مرات لإعاقة إنفاذ المساعدات الإنسانية.