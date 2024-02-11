عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بالنواب يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة

النائب كريم طلعت
النائب كريم طلعت السادات

استنكر النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، التصريحات الصادرة عن مسئولين رفيعي المستوى بالحكومة الإسرائيلية بشأن اعتزام قوات الاحتلال، شن عملية عسكرية فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف على مسئولياته والضغط على إسرائيل لوقف الحرب فى القطاع.

وأشار عضو مجلس النواب فى تصريحات له اليوم،  إلي أن مدينة رفح تأوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها؛ لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع.

وأكد رفضه لخطة التهجير القسري للفلسطينيين التي نوهت عنها حكومة الاحتلال وتسعى لتنفيذها، والتي ستكون بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية.


وشدد "السادات" على أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء تاريخي وثابت، والعالم أجمع شاهد على ما قدمته مصر من دعم سواء من خلال المطالبة بحقوق الاشقاء المشروعة فى إقامة دولتهم المستقلة، إو إنفاذ المساعدات الإنسانية ورفضها عبور الأجانب عبر معبر رفح إلا بعد دخول المساعدات، بالإضافة إلى دور الوساطة التي تقوم بها دائما منذ بدء الحرب حتى اليوم بين كل الأطراف؛ حقنا لدماء المزيد من المدنيين.

كما أكد أن مصر لم تغلق معبر رفح منذ 7 أكتوبر الماضي، وساعدت وتوسطت لدخول أكبر قدر من شاحنات المساعدات الي القطاع، الا ان العرقلة جاءت من الجانب الإسرائيلي الذي قصف المعبر أكثر من 3 مرات لإعاقة إنفاذ المساعدات الإنسانية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

حقيقة إصدار مصر الطيران تذاكر داخل البلاد بالعملة الأجنبية

يروح للي شاريه.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

11 جنيها .. شعبة الدخان تفجر مفاجأة عن السجائر

قرار تاريخي من «كاف» يُسعد جماهير الأهلي في كأس العالم ويجلب مفاجأة للزمالك

ترشيحاتنا

بعد مرور نصف ساعة .. حكم نهائي كأس الأمم الإفريقية يوقف المباراة لهذا السبب

ما بين مبروك وانتوا فاضيين| شيرين عبدالوهاب تثير السوشيال ميديا بسبب أنباء رجوعها لـ حسام حبيب

اتفاقية يالطا.. قصة مؤتمر أنهى الحروب الدولية وغير العالم

أستاذ بالأزهر يحسم الجدل: هذه الحالات يجوز قطع صلة الرحم معها

سر التويتة المليونية.. أحمد موسى يكشف سر صورة من 2008 وموقف مبارك الصارم

اعتزال الشناوي بهذا التوقيت| والحضري حارس مصطنع.. عبد المنصف يخرج عن صمته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتزال الشناوي بهذا التوقيت| والحضري حارس مصطنع.. عبد المنصف يخرج عن صمته

أساطير القارة .. حسام حسن يلبي دعوة كاف بحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية|صور

جريء جدا.. مايا دياب تشغل السوشيال ميديا بملابسها| شاهد

فستان جريء.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ