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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تعلن تطوير نظام جديد للتحكم في قاذفة الصواريخ

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية نجحت في تطوير نظام جديد للتحكم الباليستي لقاذفة صواريخ متعددة إلى جانب قذائف يمكن التحكم فيها.

ومن ناحية اخرى، تعهد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، مجددا بأن بيونج يانج لن تتردد في "القضاء" على كوريا الجنوبية إذا تعرضت بلاده لهجوم، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

ويأتي في ظل انخفاض العلاقات بين الجارتين إلى مستويات جديدة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أعلنت كوريا الشمالية المسلحة نوويا، هذا العام، أن كوريا الجنوبية "عدوها الرئيسي" وأغلقت وكالات مكرسة لإعادة التوحيد والتواصل وهددت بالحرب إذا تعدى الجنوب "حتى على 0.001 ملم من الأرض".

وأضاف كيم أنه "إذا تجرأ العدو على استخدام القوة ضد بلادنا، فسنتخذ قرارا جريئا سيغير التاريخ ولن نتردد في حشد كل القوى العظمى للقضاء عليهم"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.
 

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كوريا الشمالية تعلن تطوير نظام جديد للتحكم في قاذفة الصواريخ

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