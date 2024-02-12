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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إثر مشادة كلامية مع زوجها.. ثلاثينية تطعن نفسها في سوهاج

صدى البلد

أصابت ربة منزل في منتصف الثلاثينات من العُمر، نفسها بسلاح أبيض "سـ.كين المطبخ"؛ ما نتج عنه إصابتها بجرح طعني بالبطن؛ إثر نشوب مشادة كلامية بينها وبين زوجها؛ بسبب الخلافات الزوجية القائمة فيما بينهما، دائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، مفاده ورود إشارة مستشفى سوهاج الجامعي مفادها وصول المدعوة (اسماء م.ع.ع- 34 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة القسم)، مصابة بجرح طعني بالبطن.

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وبسؤالها قررت أنه أثناء تواجدها بالمنزل حدثت مشادة كلامية بينها وبين زوجها المدعو (علي ش.ع.م- 34 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية)؛ ما أدى إلى إحداثها إصابة نفسها "بسـ.كين مطبخ"؛ بسبب خلافات عائلية.

وبسؤال زوجها المذكور ونجليها من زوج آخر كلاً من:" الطفل عبد الله ع.ك- 10 سنوات- تلميذ، وشقيقه الطفل ادهم ع.ك- 8 سنوات- تلميذ- ويقيمان بذات الناحية"، قرروا بمضمون ما تقدم، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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