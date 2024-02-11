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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء التقدم بطلبات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج الثلاثاء

صدى البلد

أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن إجراءات تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية، ستبدأ يوم الثلاثاء 13 فبراير وتستمر لمدة 15 يوم وفقا للضوابط المنظمة لها، وأنه سيتم تقديم طلب التظلم من ولي الأمر بمقر القطاعات الثلاثة.

قطاع شمال بمدرسة ساحل طهطا المتميزة للغات، وقطاع وسط بمدرسة الثانوية العسكرية بسوهاج، وقطاع جنوب يمدرسة السيدة زينب الابتدائية بجرجا.

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وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه يتم سداد الرسوم المقررة للتظلمات والتي تبلغ خمسة وثلاثون جنيهًا للمادة الواحدة وفقًا للقرار الوزاري، وبمجرد ظهور نتيجة التظلم وحصول الطالب على بعض الدرجات يسترجع الرسوم مجددًا.

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