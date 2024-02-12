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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

خارجية النواب تقيّم المواقف الغربية وتوجه التحية للشعوب الأوروبية

النائب كريم عبدالكريم
النائب كريم عبدالكريم درويش

عقدت لجنة العلاقات الخارجية اجتماعاً اليوم برئاسة النائب كريم عبدالكريم درويش رئيس اللجنة، بحضور السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، لمناقشة "المواقف الأوروبية المختلفة من الحرب في غزة".

واتخذت اللجنة عدة قرارات أبرزها:
- تجميد إنشاء جمعية الصداقة البرلمانية مع الجانب الألماني.
توجيه وزارة الخارجية نحو عدم ترتيب أي زيارات أو لقاءات بأعضاء البوندستاج الألماني مع اللجنة لحين وضوح موقف  البرلمان الألماني من الحرب في غزة.

- الإشادة بالوفد البرلماني الفرنسي والذي زار مصر مؤخراً وزار معبر رفح وموقفه المشرف.
- وجهت اللجنة التحية للشعوب الأوروبية التي خرجت في تظاهرات حاشدة تندد بممارسات الاحتلال وتطالب بوقف إطلاق النار، حيث شكلت ضغطاً متزايداً على حكوماتها لاتخاذ مواقف أكثر وضوحاً نحو الاضطلاع بمسئوليتها وفق أحكام القانون الدولي، وأكدت اللجنة أن اتساع رقعة النزاع سوف يكون له مردود على السلم والأمن الدوليين.
- إلى جانب عدد من القرارات الأخرى، التي تخص المواقف الأوروبية.

وكانت اللجنة تابعت في اجتماعها اليوم المواقف الأوروبية المختلفة من الحرب في غزة، وأعادت اللجنة التأكيد على الثوابت التي تستند إليها من ضرورة دعوة كافة البرلمانات إلى الضغط نحو وقف كامل لإطلاق النار وعدم تزويد إسرائيل بالسلاح في المرحلة الراهنة وأن خلاف ذلك يعتبر شريك إسرائيل في الحرب والإبادة الجماعية.

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