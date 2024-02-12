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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تهور إسرائيل وإقدامها على ضرب رفح يهدد كل دول المنطقة

القدس
القدس

طالب النائب احمد الخشن، عضو مجلس النواب،  حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالانصياع لصوت العقل والاستماع لتحذيرات مصر بعواقب وخيمة حال قصف رفح وما سيترتب على ذلك من كارثة إنسانية، مضيفا: قصف رفح والذي بدأه الاحتلال بالفعل، سيدفع لعواقب وخيمة بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية ولابد لحكومة تل أبيب ان تعي خطورة خطواتها، وتوقف هذه العملية العسكرية فورا.

ونوه الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، ببيان وزارة الخارجية المصرية وتأكيدها رفض مصر الكامل للتصريحات الصادرة عن مسئولين بالحكومة الإسرائيلية حول شن عملية عسكرية فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وتحذير مصر من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لاسيما فى ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى تحركات مصر الواسعة، بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية لوقف هذه الحرب المريرة وضرب رفح، بعدما أصبحت تأوي ما يقرب من  1.4 مليون فلسطينى نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة بقطاع غزة.

 

وأشار نائب المنوفيه، إلى ما قالته مصر بوضوح، أن استهداف رفح واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية،إسهام فعلى فى تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطينى وتصفية قضيته فى انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعلى حكومة تل أبيب تجنب اتخاذ إجراءات تزيد من تعقيد الموقف، وتتسبب فى الإضرار بمصالح الجميع دون استثناء.

 

واختتم النائب احمد الخشن، بأن تحذيرات مصر واضحة للغاية ولا يمكن إهمالها أو تجاوزها، وإسرائيل تتجاوز بضرب رفح الخط الأحمر، وستدفع بنفسها لمآلات خطيرة وهو ما سيهدد المنطقة برمتها، وتتحمل إسرائيل مسؤولية ذلك وما سيترتب عليه الفترة القادمة إن لم توقف عملياتها.

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