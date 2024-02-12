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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار جديد من مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الروسية المجمدة

البنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم قرارًا ولائحة توضح التزامات ودائع الأوراق المالية المركزية (CSD) التي تحتفظ بأصول واحتياطيات البنك المركزي الروسي (CBR) التي تم تجميدها نتيجة للتدابير التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

وجاء في التقرير: "يوضح قرار اليوم، الذي يتماشى مع موقف مجموعة السبع، حظر تلك المعاملات بالإضافة إلى الوضع القانوني للإيرادات الناتجة عن عمليات الإيداع المركزي للأوراق المالية فيما يتعلق بحيازة الأصول الروسية المجمدة ويضع قواعد واضحة للكيانات التي تحتفظ بها"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وقرر المجلس على وجه الخصوص أن شركات الإيداع المركزي التي تمتلك أكثر من مليون يورو من أصول البنك المركزي الروسي يجب أن تحسب الأرصدة النقدية غير العادية المتراكمة بسبب التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي بشكل منفصل ويجب أيضًا أن تبقي الإيرادات المقابلة منفصلة وبالإضافة إلى ذلك، يحظر على شركات الإيداع المركزي للأوراق المالية التصرف في صافي الأرباح الناتجة.

وفي ضوء المخاطر والتكاليف المتعلقة بحيازة أصول واحتياطيات البنك المركزي الروسي، يجوز لكل جهة إيداع للضمان المركزي أن تطلب من سلطتها الإشرافية السماح بالإفراج عن حصة من صافي هذه الأرباح في ضوء الامتثال لرأس المال والمخاطر القانونية متطلبات الإدارة.

ويمهد هذا القرار الطريق أمام المجلس لاتخاذ قرار بشأن إمكانية إنشاء مساهمة مالية في ميزانية الاتحاد الأوروبي يتم جمعها من هذه الأرباح الصافية لدعم أوكرانيا وانتعاشها وإعادة إعمارها في مرحلة لاحقة. 

وبعدما اندلعت الحرب الأوكرانية قرر الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، حظر أي معاملات تتعلق بإدارة الاحتياطيات وكذلك أصول البنك المركزي الروسي. ونتيجة لهذا الحظر، أصبحت الأصول ذات الصلة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "مجمدة".

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