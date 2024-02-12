أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تخوض حرب وجود

قال دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية إن مشهد العملية العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح صباح اليوم لا يبشر بخير، خاصة في وجود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة.

أضاف فهمي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن تحرير الأسيرين الإسرائيليين اليوم سيمضي في إطاره بينما يحتفي الإعلام الإسرائيلي بما يعتبره نجاحات وسوف تنعكس في صورة تأييد شعبي لنتنياهو.

وتابع ان هذا التحرك يعني أن إسرائيل ماضية في مسارين أحدهما شن هجمات تكتيكية استخباراتية لتحرير الرهائن واستهداف رؤوس الفصائل المسلحة الفلسطينية ومن المقرر ان تستمر هذه العمليات خلال ١٤ يوما كما هو مقرر لها مسبقا والثاني هو اجتياح مدينة رفع بعمل عسكري في عمق المدينة رغم الرفض الدولي، لكن من المتوقع أن تواجه اسرائيل خسائر كبيرة خلال هذه العمليات بتصفية المزيد من الأسرى، بحسب فهمي، الذي أكد ان الكيان المحتل يخوض حرب وجود وليس حدود.