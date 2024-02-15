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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطر للتأمين تتحول إلى الربحية في عام 2023

صدى البلد

بلغت قيمة الأرباح الصافية لمجموعة قطر للتأمين في عام 2023 ما يزيد عن 600 مليون ريال، مقابل صافي خسارة قدرها 1.18 مليار ريال في عام 2022، بينما بلغت أرباح الربع الرابع نحو 155 مليون ريال ، مقابل خسارة قدرها 517 مليون ريال في الربع المناظر من 2022.  

و دعم تحول الشركة إلى الربحية العام الماضي، ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في أسواق قطر و الشرق الأوسط و شمال افريقيا بنسبة 25%  إلى 3.6 مليار ريال، إضافة إلى نمو صافي إيرادات الاستثمار بنسبة 11.4% إلى 922 مليون ريال.

و أوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال بواقع 10 دراهم عن كل سهم بإجمالي 327 مليون ريال.

أقساط التأمين الأرباح الصافية الجمعية العامة الاستثمار الشرق الاوسط توزيع أرباح

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