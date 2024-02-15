نائب رئيس هيئة البترول السابق: لابد من زيادة حجم إنتاج مصر من النفط

أكد المهندس ماجد عبدالحليم، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن إنتاج مصر من البترول نصف مليون برميل، مشيرا إلى أن هذا الرقم ضعيف ولابد من زيادته والعمل عليه.

وقال ماجد عبد الحليم، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن عمليات الاستكشاف والإنتاج يمثلان عاملان مهمان، ولابد أن يكونان بعيدان تماما عن بقية الأنشطة لعدم التشتت وأن تكون الاختيارات للعاملين بها على أعلى مستوى.

وتابع نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن مصر بها العديد من المناطق بها بترول مثل خليج السويس، وهي منطقة خرج منها كميات كبيرة من البترول.