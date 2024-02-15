الزراعة: نستورد 300 ألف رأس ماشية من البرازيل سنويا

كشف سعد موسى المشرف على العلاقات الخارجية والحجر الزراعي بوزارة الزراعة، تفاصيل التعاون مع دولة البرازيل في مجال استيراد اللحوم.

وقال موسى في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة " المذاع على القناة " الأولى الفضائية":"تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصر والبرازيل لتنظيم استيراد اللحوم".

وتابع:" البرازيل من الدول المهمة في تصدير اللحوم، ونستورد حوالي 300 الف رأس ماشية من البرازيل سنويا ".

وأكمل موسى :" نستورد لحوما مذبوحة حوالي 300 الف طن سنويا من البرازيل، وتم الاتفاق على توقيع بروتوكول ينظم عملية استيراد اللحوم".

ولفت:" هناك سلالات ممتازة من الابقار في البرازيل وتنتج كميات كبيرة من الالبان واللحوم وهي سلالات معروفة عالميا ".