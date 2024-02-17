مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انقلاب ربع نقل بصحراوي المنيا

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 6 أشخاص آخرين اثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا تم نقلهم للمستشفي

تحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا ووجود جثث ومصابين.

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من ووحدة المباحث ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث تبين وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.