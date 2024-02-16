عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد إقلاعها.. طائرة ركاب تعود للمطار بسبب ديدان

طائرة
طائرة

اضطرت طائرة تابعة لشركة "دلتا" الأمريكية، العودة بعد وقت من إقلاعها، بعدما سقطت يرقات من المقصورة العلوية على الركاب في المقاعد الاقتصادية.

txt

انتهاء حياة صغيرة أسفل عجلات سيارة في سوهاج

txt

صوفيا الخولي أول باحثة في العالم تبتكر خطا جديدا يمزج بين اللغتين الكورية والعربية



فوجئ الركاب بتساقط الديدان وانتشارها في ممر الطائرة التي كانت متجهة الثلاثاء الماضي من أمستردام إلى ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية.


ويرجع السبب في تلك الديدان واليرقات إلى حقيبة أحد الركاب التي كانت تحتوي على أسماك متعفنة في الصندوق العلوي، وبفتحها تساقطت على الركاب، ما نجم عنه عودة الطائرة أدراجها.


صدرت تعليمات لجميع الركاب، بعد هبوط الطائرة، بالنزول، ووضعت الحقيبة التي تحتوي على السمكة في كيس للتخلص منها، كما تم تعقيم الطائرة نفسها بعمق.


من جانبه، توجه أحد الركاب لمنصة إكس، للتعليق على الواقعة، قائلًا: "من الرائع حقًا أن أقضي ساعتين من أصل 8 ساعات في رحلة وأكتشف أن هناك سمكة فاسدة… والديدان تركب معنا".


وتعرف موظفو شركة "دلتا" على صاحب الحقيبة المتعفنة واحتجزوه على متن الطائرة بعد نزول بقية المسافرين.

ووفقا لموقع "يو إس توداي" حصل المسافرون على 8 آلاف ميل جوي مجاني ومبلغ عن غرفة فندق ووجبة بقيمة 30 دولارًا بعد أن تأخروا طوال الليل.

وأصدرت الشركة بيانًا رسميًا تعتذر فيه لركابها، وجاء في البيان: "نعتذر لعملاء الرحلة 133 في 13 فبراير لأن رحلتهم توقفت بسبب حقيبة يد معبأة بشكل غير صحيح.

طائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يهزم الأهلي 5-1 في قمة الناشئين

6.5 طن و10 أفدنة بانجو وترسانة أسلحة| تفاصيل الكشف عن جزيرة المخدرات بقلب النيل

أتمنى انتقال هذا اللاعب لـ الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يستفز جماهير الزمالك

تبدأ من 70 ألف جنيه| مفاجأة في رواتب جهاز منتخب مصر.. القائمة الكاملة للمرتبات

ظاهرتان جويتان.. والأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة

قرار عاجل ضد سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

بنسبة 100%.. أسطورة ليفربول يفجر مفاجأة عن رحيل محمد صلاح للسعودية

أسعار السجائر ترتفع في مصر بدءًا من اليوم السبت 17 فبراير

موضوعات متعلقة

وزير الداخلية الفرنسي يتهم كريم بنزيما بالانضمام للإخوان .. تفاصيل

سحلية ترينتو.. اكتشاف حفريات لكائنات عمرها 280 مليون عام في جبال الألب

العثور على جثمان شاب في هيكل طائرة.. ما القصة؟

أول حالة في العالم.. شفاء طفل من سرطان في الدماغ

المناخ ينذر بكارثة لسكان دول أمريكا الجنوبية في هذا التوقيت

خناقة في الجو.. اشتباك بالأيدي بين الركاب على متن طائرة شركة أمريكية

بعد فشل المحاولة الأولى.. شركة أمريكية تطلق مركبة للفضاء

درجات الحرارة تهدد دول أوروبا لهذا السبب

ترشيحاتنا

بريطانيا تستدعي الدبلوماسيين الروس بعد وفاة نافالني

انقطاع المياه يؤثر على 4 قرى في الواسطى لمدة 10 ساعات

مياه الآبار شريان الحياة لـ البدو قاطني التجمعات الصحراوية في مطروح

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انقلاب ربع نقل بصحراوي المنيا

فيديو صادم.. هندي يقطع رأس زوجته ويسير بها إلى الشرطة| جريمة شرف

6 أطفال وحلم مزعج .. أبرز تصريحات دينا الشربيني مع محمود سعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير .. هيفاء وهبي تستعرض جمالها بفيديو جديد

طعمها حكاية.. طريقة عمل سلطة خضراء بدون طماطم

وجبات مجانية وغرف نوم.. لن تصدق ماذا تقدم شركة مايكروسوفت للموظفين؟

إسكارف على الشعر .. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالة جديدة

فيديو

أوهمنهن بالعمل في السينما.. كواليس استدراج الفتيات لمكتب كاستينج بالجيزة

محمد شاكر خضير: ياسمين صبري شخصية غير متوقعة وهذا سبب نجاحها في طريقي

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الطقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

مصر مش محمد صلاح | حسام حسن يثير الجدل مجددًا .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ