قالت الدكتورة صوفيا الخولي أول باحثة في العالم تبتكر خطا جديدا يمزج بين اللغتين الكورية والعربية، إن حكايتها بدأت بالتعرف على معلمة لغة كورية، كانت والدتها تعلمها اللغة العربية، موضحة أن هذه المعلمة عرضت عليها منحة لزيارة كوريا.

وأضافت صوفيا الخولي، خلال لقائها ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنها اندمجت مع المجتمع الكوري، وانبهرت بأكثر من شيء فيه.

وأشارت إلى أنها قامت بعمل رسالة دكتورة في الخط والتشكيل بين اللغة العربية والخطوط الكورية، متابعة: "حبيت معلمتي جدا.. وكنت بحب الخط العربي".

وأكملت: "شجعوني في كوريا على الفكرة؛ لأنها كانت جديدة، وقالولي هتشتهري".