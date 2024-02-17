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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار يكلف محمد الجهيني قائما بأعمال أمين سوهاج

المصريين الأحرار
المصريين الأحرار يكلف محمد الجهيني قائما بأعمال أمين سوهاج

أصدرت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، قرارا حمل رقم 3 مكرر لسنة 2024 بإعادة هيكلة أمانة سوهاج وتكليف محمد عبد الله محمد عبد الله قائماً بأعمال أمانة سوهاج  وصدق الدكتور عصام خليل رئيس الحزب علي القرار.

جاء ذلك بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته؛ والنظام الأساسي لحزب المصريين الأحرار.

وجاء نص القرار :-
_ تكليف محمد عبد الله محمد عبد الله الشهير بـ محمد الجهيني قائماً بأعمال أمين محافظة سوهاج.

_ الانتهاء من التشكيل الكامل لأمانة سوهاج في موعد غايته شهر من تاريخه.
_يعمل بهذا القرار من تاريخه ويلغي ما يخالف ذلك وينشر القرار علي الصفحة الرسمية لحزب المصريين الأحرار.

الدكتورة هبة واصل قانون الأحزاب السياسية حزب المصريين الاحرار محافظة سوهاج الصفحة الرسمية لحزب المصريين الأحرار

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