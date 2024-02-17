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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الغربية يكرم الطالب مصطفى خلاف على ذهبية بطولة اللياقة البدنية

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

كرم  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم  مصطفى أحمد خلاف، الطالب بمدرسة حسين مصطفى أبو حسين الإعدادية المشتركة، بميت حبيش البحرية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، لحصوله على الميدالية الذهبية في بطوله كأس العالم للناشئين تحت 15 سنة، في اللياقة البدنية، وذلك في البطولة التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ 2024 م.

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وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

الجدير بالذكر أن البطل حامد خلاف، ابن قرية ميت حبيش بمركز طنطا، مدرب الطالب قد حصل على الميدالية الذهبية، وأعلي رقم في بطوله كأس العالم للعام الثاني علي التوالي، في البطولة التي تقام حالياً في شرم الشيخ.

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كما أعرب وكيل الوزارة عن فخره بهذه النماذج الشبابية التي ترفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية، مقدماً شهادة تقدير تكريماً للطالب الفائز، متمنيا له المزيد من التقدم والنجاح، وتحقيق المزيد من البطولات. 
كما حضر التكريم، الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية.

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