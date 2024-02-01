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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 25 محلا وورشة لمخالفة المواعيد الرسمية في المحلة

إغلاق المحال التجارية
إغلاق المحال التجارية بالغربية

قال عمرو فكرى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم غلق 25 محلا وورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ  27 محلا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

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وأشار "فكرى" إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.

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وأكد رئيس المدينة تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة، ويتم من خلالها المرور على جميع المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

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