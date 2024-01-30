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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"طنطا" ضمن أعلى 10 جامعات في معامل الاستشهادات بتصنيف Webometrics

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، إنجازا جديدا للجامعة في تصنيف Webometrics لشهر يناير 2024، حيث ظهرت الجامعة ضمن أعلى 10 جامعات في معامل الاستشهادات بين ما يقارب 50 جامعة مصرية لها أكثر من 1000 استشهاد وفقًا لمنصة Google Scholar ، وفقًا لآخر إصدار (الإصدار 17.01) لتصنيف TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles.

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وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة حصلت على إجمالي استشهادات يبلغ 398,792 استشهادًا لتحقق المركز ال 7 ضمن ما يقارب من 50 جامعة مصرية والمركز 839 عالميا من بين 5600 جامعة تقريبا لتتقدم 73 مركزا مقارنة باخر اصدار لشهر يوليو عام 2023م .

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وأكد رئيس الجامعة أن الإنجاز يأتي نتيجة جهود الجامعة، والتزامها بالتميز الأكاديمي والبحث العلمي، وتوفير بيئة داعمة للباحثين والأكاديميين لتحقيق إنجازات مستمرة في البحث العلمي وتشجيع الباحثين على النشر الدولي في مجلات علمية معتمدة دوليا، إضافةً إلى زيادة المكافآت المخصصة للنشر في المجلات العالمية، لتحقيق التميز والريادة الإقليمية والدولية.

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