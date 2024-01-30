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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس جامعة طنطا: كل جهة بمصر يجب أن تجعل إستراتيجيتها توفير العملة الأجنبية

محمود زكي رئيس جامعة
محمود زكي رئيس جامعة طنطا

قال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، إنّ مشكلة الدولة المصرية هي توفير موارد من العملة الأجنبية لأن حجم الإنفاق والموارد أكبر من حجم مواردها من الدولار.

وأضاف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "هذه الفجوة سبب رئيسي لتضخم كل الأسعار، والحل الوحيد هو زيادة موارد العملة الأجنبية مثل التصنيع والتصدير".

وتابع رئيس جامعة طنطا: "كل جهة في مصر لابد أن تكون استراتيجية مبنية على توفير العملة الأجنبية وزيادة التصنيع وتطوير وتسويق الإمكانيات المختلفة مثل السياحة العلاجية والتعليم، وبخاصة أن سوق الدول الأفريقية والعربية يمكننا الاستفادة منه في تقليل الفجوة الاستيرادية". 

رئيس جامعة طنطا العملة الأجنبية لدولار الأسعار السياحة العلاجية زيادة موارد العملة الأجنبية

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