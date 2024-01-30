رئيس جامعة طنطا: كل جهة بمصر يجب أن تجعل إستراتيجيتها توفير العملة الأجنبية

قال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، إنّ مشكلة الدولة المصرية هي توفير موارد من العملة الأجنبية لأن حجم الإنفاق والموارد أكبر من حجم مواردها من الدولار.

وأضاف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "هذه الفجوة سبب رئيسي لتضخم كل الأسعار، والحل الوحيد هو زيادة موارد العملة الأجنبية مثل التصنيع والتصدير".

وتابع رئيس جامعة طنطا: "كل جهة في مصر لابد أن تكون استراتيجية مبنية على توفير العملة الأجنبية وزيادة التصنيع وتطوير وتسويق الإمكانيات المختلفة مثل السياحة العلاجية والتعليم، وبخاصة أن سوق الدول الأفريقية والعربية يمكننا الاستفادة منه في تقليل الفجوة الاستيرادية".