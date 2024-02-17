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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحدث الوزراء: الحكومة قدمت التسهيلات اللازمة للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفقد رئيس الوزراء الموقف التنفيذي بمشروع "زهرة العاصمة" بمدينة بدر.

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وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "رئيس الوزراء حريص على متابعة كافة المشروعات الكبرى على مستوى الدولة وعلى رأسها حجم الأعمال في العاصمة الإدارية"

 

وأضاف: "رئيس الوزراء حريص على متابعة الخطوات التنفيذية لانتقال كافة الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية وعلى رأسها تسهيل انتقال الموظفين العاملين بالعاصمة الإدارية إلى المناطق السكنية المجاورة سواء في مدينة بدر أو العاصمة الإدارية".

 

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "الدولة قامت بتوفير التسهيلات اللازمة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية من أجل إيجاد السكن الملائم وكافة الخدمات المعنية".

 

وتابع: "عدد كبير من مجلس الوزراء والعاملين بمجلس الوزراء انتقلوا للعاصمة الإدارية، ومازال جاريا تسليم الوحدات لعدد آخر من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة".

رئيس الوزراء

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