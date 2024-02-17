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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد الحي السكني الخامس R5 جاردن سيتي الجديدة

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، الحي السكني الخامس R5 "جاردن سيتي الجديدة"، وذلك خلال جولته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.  

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الجولة،  أن حى "جاردن سيتي الجديدة" يقع على مساحة 885 فداناً، ويضم 385 عمارة سكنية بها حوالي 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و456 فيلا، ويضم الحى جميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية، وغيرها.

وأضاف الوزير أن هذا الحي يتم تنفيذه طبقاً لتصميم معماري مستوحى من الطراز الفرنسي القديم ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بحي جاردن سيتى بمنطقة وسط البلد.

وبدأ رئيس الوزراء جولته بالحي بتفقد نموذجين للوحدات السكنية بمنطقة العمارات بالمشروع، ثم تفقد " مدبولي" نموذجا آخر بمنطقة الفيلات، وأشاد بجودة الأعمال المنفذة والمساحات الخضراء.

من جانبه، أوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر والخرسانات بالحي بنسبة ١٠٠%، وجار الانتهاء من أعمال التشطيبات بنسبة تنفيذ تصل إلى ٦٦%.

وأضاف أنه تم مؤخرا فتح باب الحجز لبيع بعض الوحدات السكنية بالمشروع، عن طريق شركة سيتى إيدج، حيث حققت تلك الوحدات اقبالا كبيرًا خاصة بمنطقة العمارات.

 

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