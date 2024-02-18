المدير الرياضي لـ سيراميكا يحسم الجدل حول عدم رحيل محمد بسام للأهلي

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات المدير الرياضي لـ سيراميكا كليوباترا معتز البطاوي بشأن سبب عدم رحيل محمد بسام للأهلي.

وقال معتز البطاوي في تصريحات تليفونية مع شوبير: وافقنا على رحيل بسام للأهلي ولكن بشرط ضم مصطفى شوبير.



وحسم التعادل السلبي مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي احتضنها ملعب 5 جويلية، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبهذا التعادل تربع الفريق الكروي بالنادي الأهلي على عرش صدارة المجموعة الرابعة ولديه في رصيده 6 نقاط، بعد الفوز أمام ميدياما الغاني، وتعادلين أمام يانج أفريكانز التنزاني خارج الديار وشباب بلوزداد في القاهرة.