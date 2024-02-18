«محلية النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن منظومة الصحة في دكرنس

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني ظهر اليوم الأحد اجتماعًا موسعًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

وتناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب وليد فرعون موجه إلى وزراء المالية والصحة والتخطيط بشأن تأخر قرار إزالة مبنى الوحدة الصحية بالنهضة الجديدة بدكرنس محافظة الدقهلية.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم أيضًا من النائب وليد فرعون موجه إلى وزراء الصحة والتخطيط والمالية بشأن تأخر إزالة مبنى الوحدة الصحية بميت طريف حتى الآن رغم رد المحافظ بوضعها ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2022/2023.