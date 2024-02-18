ضبط 2.5 طن لحوم وأجبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملات بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة وتكثيف الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.

وفي هذا السياق، قامت مديرية الطب البيطري بالمنيا بالتعاون مع مركز أبوقرقاص حملات تفتيشية على أماكن عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك، حيث تم ضبط 557 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم إعدامها وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المضبوطات.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى حملة استهدفت ضبط مخالفات الأسواق والجزارين بمطاي، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر تموينية للمخالفين وضبط طن أجبان فاسدة، و63 كيلو منتجات فراخ مجهولة المصدر، و44 كيلو لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك ولحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر.

