اليوم.. بدء انطلاق الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بدء انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية اليوم الأحد تحت شعار " حقك تنظمى" وذلك لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان في مدن وقرى المحافظة .

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا إن الحملة تهدف للوصول بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع بخطورة الزيادة السكانية على معدلات التنمية .

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمديرية ان الحملة تتضمن إجراء الكشف الطبى وتقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان بالإضافة إلى تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي على مستوى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

مشيرة إلى أن الحملة تنفذ على مرحلتين حيث تبدأ المرحلة الأولى اليوم الأحد بمراكز بنى مزار ومطاى وسمالوط وديرمواس على أن تبدأ المرحلة الثانية يوم السبت المقبل ٢٤ فبراير الجارى بمراكز المنيا والعدوة ومغاغة وابوقرقاص وملوى .