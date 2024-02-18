الجيل: تقدم مصر بمذكرة للعدل الدولية إضافة جديدة لتاريخنا بدعم القضية الفلسطينية

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مصر تتقدم بمذكرتين لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة، موضحا أننا اصبحنا أمما خطوة تاريخية جديدة تضاف للتاريخ المصري فى دعم القضية .

وأضاف" هجرس" فى تصريحات له، ان طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، للرأي الاستشاري حول ممارسات إسرائيل في فلسطين منذ عام 1967، بمثابة تحول جديد فى مسار القضية ، وفرصة لكشف جرائم الاحتلال أمام العالم .

وتابع: أن مصر لن ولم تتواني لحظة عن دعم القضية الفلسطينية بكل ما لديها من ادوات وعلى مختلف المستويات اقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن مشاركة مصر فى المرافعة يعطي ثقة فى ما يقال ما أدلة وبراهين حول اعتداءات قوات الاحتلال الغاشمة تجاه الأشقاء فى القطاع.

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ووقف إطلاق النار، حقنا للدماء، منوها إلى أن مصر لم تترك طريقا إلا وسلكته من اجل الحفاظ على القضية واسترداد الأرض، والعودة لحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.