وزير البترول: مؤتمر إيجبس2024 يقام في ظل سلسلة من التحديات الإقليمية والعالمية

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن مؤتمر إيجبس لهذا العام يقام في ظل سلسلة من التحديات الإقليمية و العالمية، خاصة مع ظاهرة التغيرات المناخية التي تهدد مستقبل التنمية المستدامة، وذلك مع تزايد أثارها السلبية على النشاط الإقتصادي.



وأضاف طارق الملا خلال كلمته في إفتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قطاع البترول المصري نجح خلال مؤتمر COP 27 بشرم الشيخ، في تأسيس منهج جديد لتعزيز دورة صناعة البترول و الغاز كجزء من الحل لقضية تغير المناخ.



وأشار وزير البترول ، قائلاً:" لم تكن جهود قطاع البترول لخفض الانبعاثات وليدة الظروف الراهنة ، بل كانت نتاجاً لرؤية إستراتيجية شاملة أطلقها قطاع البترول منذ عام 2016"