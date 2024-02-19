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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

القانون يحدد مدة زمنية لـ إلغاء الجزاءات الموقعة على الموظف وفقا للقانون

موظف
موظف

قد يتعرض موظفو الحكومة والعاملون بالجهاز الإداري للدولة ، للجزاءات التأديبية نتيجة ارتكابهم خطأ ما، و حدد قانون الخدمة المدنية  شروطا وضوابط محددة لمحو الجزاءات التأديبية على الموظف.

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في هذا الصدد، نص القانون على أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:


1- سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

2- سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً.

3- ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوماً.

4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش.

5 - وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.

و طبقًا للقانون، يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له. 

موظفو الحكومة الحكومة قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية موظف الجزاءات التأديبية

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