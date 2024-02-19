القانون يحدد مدة زمنية لـ إلغاء الجزاءات الموقعة على الموظف وفقا للقانون

قد يتعرض موظفو الحكومة والعاملون بالجهاز الإداري للدولة ، للجزاءات التأديبية نتيجة ارتكابهم خطأ ما، و حدد قانون الخدمة المدنية شروطا وضوابط محددة لمحو الجزاءات التأديبية على الموظف.

لايفوتك||

في هذا الصدد، نص القانون على أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:



1- سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.



2- سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً.



3- ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوماً.



4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش.



5 - وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.



و طبقًا للقانون، يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له.