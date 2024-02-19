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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 3 من شهر مارس المقبل.

وقبيل رفع الجلسة، قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن خطة تطوير قطاع النقل، والمناقشات ورد الحكومة، للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

من جانبها كشفت المهندسة منى حسن قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، جهود الوزارة لمشاركة القطاع الخاص للاستثمار في القطاع.

وقالت: نحن نعمل على تهيئة البنية الأساسية لدخول القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة قطاع النقل الحكومة

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