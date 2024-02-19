الكينج كينج.. عمرو أديب يعلق على مشاركة محمد منير بالليالي السعودية المصرية

علق الإعلامي عمرو أديب، على مشاركة الفنان الكبير محمد منير، في الليالي السعودية المصرية بدار الأوبرا قائلا “الكينج كينج حتى لو بيغني بأيد واحدة، فبالرغم من اصابته بكسر في يده، ولديه حالة وفاة، إلا أنه حرص على المشاركة”.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “ألحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه لم يكن أحد في العالم العربي إلا وكان يشاهد هذا الإحتفال، وكان حدثا طاغيا، مؤكدا أن هذا الحفل سيتكرر كثيرا.

أسعدتني مشاركتها

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن الحفل شهد أيضا كمشاركة من الموسيقار الكبير عمر خيرت، والفنانة الكبيرة شيرين، والتي أسعدتني مشاركتها في هذا المحفل الهام، وماجد المهندس.