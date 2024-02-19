الموسيقار عمر خيرت: أتشرف بالمشاركة في حفلات ليالٍ سعودية مصرية

علق الموسيقار عمر خيرت، على التعاون بين وزارة الثقافة وهيئة الترفيه السعودية لتنظيم حفلات موسيقية غنائية في البلدين، وحفلات ليالي سعودية مصرية.

وقال عمر خيرت في بمداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": "الكلاسيكيات الموسيقية باقية والجمهور يحب الاستماع لها في كل مرة ".

وأضاف عمر خيرت: "أتشرف بالمشاركة في حفلات ليالي سعودية مصرية"، مضيفا:" الشعب المصري والسعودي أشقاء ".

وتابع عمر خيرت: " القوة الناعمة لها أهمية كبيرة في التواصل بين الشعوب خاصة في الفترة الحالية".

واكمل عمر خيرت :" نتمنى أن يستمر التعاون بين مصر والسعودية والدول العربية لتنظيم العديد من الفعاليات الفنية ".