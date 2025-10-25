مريض نفسيا .. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على فتاة بالضرب فى الشارع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال تعديه على فتاة بالضرب بالفيوم.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو (طالبة "سن 12" – مقيمة بدائرة مركز شرطة سنورس) وبسؤال والدها قرر بقيام أحد الأشخاص بالتعدى على نجلته بالضرب حال قيامها بشراء متطلباتهم من أحد المحال بدون مبرر.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة المركز) وتبين كونه غير متزن نفسياً وبسؤال شقيقه قرر بأنه يعانى من إضطرابات نفسية وتنتابه حالات عنف وسبق حجزه بأحد مراكز الطب النفسى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.