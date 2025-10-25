الداخلية تكشف تفاصيل إلقاء شخص الحجارة على سيارة مواطن بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء حجارة على سيارة وإحداث تلفيات بها بالفيوم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 الجارى تبلغ لمركز شرطة سنورس بالفيوم من أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز بقيام (آخر يعانى من مرض نفسى ، مقيم بذات الدائرة ) بالتعدى عليه ونجله بالسب والضرب وإلقاء الحجارة على سيارته وإحداث تلفيات بها ، وسابقة إضرامه النيران بمسكنه عام 2024 إلا أنه لم يتقدم ببلاغ لظروفه الصحية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتم إيداع المذكور بمعرفة أهليته بأحد مراكز العلاج النفسى بالفيوم لتلقى العلاج اللازم.