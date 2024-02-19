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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تمت في 48 ساعة.. وزارة الثقافة تكشف كواليس حفل ليالي سعودية مصرية

نيفين الكيلاني
نيفين الكيلاني

كشف الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، كواليس حفل ليالي الأوبرا المصرية السعودية، مشيرة إلى أن جميع الفنانين المشاركين في حفل ليالي الأوبرا المصرية السعودية رحبوا بهذا التعاون المصري السعودية.


وأضافت الدكتور نيفين الكيلاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن الحفلة جاءت فجأة، وفي أقل من ٤٨ ساعة تم تنفيذ كل شيء، وتم الاتصال بالمطربين في السعودية بالهاتف وجاءوا بالطائرة بشكل سريع.


وتابعت الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أن البروفات كانت في يومين والناس لم تنم، والجميع كان سعيدا ومرحبا وكان فيه روح جميلة.


وأكملت الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أقدم الشكر للفنان الكينج محمد منير على إصراره تقديم الحفل رغم الإصابة وانكسر ذراعة في بروفايلك الحفل وهذا قمة الالتزام من الفنان لجمهوره.

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