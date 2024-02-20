الليالي المصرية السعودية.. داغر: بداية لسلسلة من الحفلات وتبادل وتنوع الأفكار والثقافات

قال خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، إن حفل "ليالي مصرية سعودية"، بدار الأوبرا المصرية بالأمس هي أول التعاون ما بين وزارة الثقافة المصرية، والهيئة العامة للترفيه السعودية، موضحاً أنها ستكون بداية لسلسلة من الحفلات، سواء من أبناء دار الأوبرا، أو نجوم المملكة العربية السعودية.



وأضاف "داغر" خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" تقديم الإعلامية "لبنى عسل"، التعاون بين مصر والسعودية أو كل الدول العربية لازم يكون هو الطبيعي، ولازم يبقى موجود دايمًا، لأن ده هيؤدي بالتأكيد للتبادل والتنوع في الأفكار والثقافات وأيضًا الحفلات الموسيقية، وده هيعود بالأثر على تطوير الموسيقى العربية بشكل كبير.



وتابع رئيس دار الأوبرا المصرية حفل ليالي مصرية سعودية أمس، مقصود منه تجميع كل نجوم مصر والسعودية، في حفل واحد، لكي تكون بداية لانطلاقة قوية في الفترة المقبلة.