الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد العقوبات على روسيا حتى 2025

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنه قرر تمديد العقوبات ضد روسيا حتى 24 فبراير 2025، مع نشر القرار ذي الصلة الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي في الجريدة الرسمية.

وقال الاتحاد الأوروبي في البيان له: "يجب تجديد الإجراءات التقييدية الواردة في القرار (CFSP) 2022/266 لمدة 12 شهرًا أخرى، حتى 24 فبراير 2025".

وبدأ الاتحاد الأوروبي مناقشة الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا في منتصف يناير 2024.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة بلومبرج، نقلاً عن مصدر، أن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشات حول الحزمة الـ 13 من العقوبات ضد روسيا.

وقالت الوكالة إن العقوبات المحتملة المقرر الموافقة عليها بحلول 24 فبراير، نوقشت في 17 يناير في اجتماع للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي.

وتم اقتراح توسيع قوائم العقوبات، وفرض قيود تجارية إضافية وإجراءات لمواجهة التحايل على العقوبات من قبل روسيا.

كما أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يعتزم فرض المزيد من العقوبات على روسيا بحلول الذكرى السنوية الثانية لبدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.