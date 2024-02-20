عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد العقوبات على روسيا حتى 2025

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنه قرر تمديد العقوبات ضد روسيا حتى 24 فبراير 2025، مع نشر القرار ذي الصلة الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي في الجريدة الرسمية.

وقال الاتحاد الأوروبي في البيان له: "يجب تجديد الإجراءات التقييدية الواردة في القرار (CFSP) 2022/266 لمدة 12 شهرًا أخرى، حتى 24 فبراير 2025".

وبدأ الاتحاد الأوروبي مناقشة الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا في منتصف يناير 2024.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة بلومبرج، نقلاً عن مصدر، أن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشات حول الحزمة الـ 13 من العقوبات ضد روسيا.

وقالت الوكالة إن العقوبات المحتملة المقرر الموافقة عليها بحلول 24 فبراير، نوقشت في 17 يناير في اجتماع للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي.

وتم اقتراح توسيع قوائم العقوبات، وفرض قيود تجارية إضافية وإجراءات لمواجهة التحايل على العقوبات من قبل روسيا.

كما أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يعتزم فرض المزيد من العقوبات على روسيا بحلول الذكرى السنوية الثانية لبدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

الاتحاد الأوروبي: هجوم إسرائيل على رفح الفلسطينية سيفاقم الوضع الكارثي لنحو 1.5 مليون لاجئ

لمدة عام واحد.. الاتحاد الأوروبي يكشف تفاصيل العملية العسكرية في البحر الأحمر

الاتحاد الأوروبي روسيا تمديد العقوبات ضد روسيا الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

وفاة والدة زوجة الفنان أحمد سلامة.. اعرف موعد العزاء

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

مفاجأة من الفيفا للزمالك بشأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.. تفاصيل

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

خروج حسام حسن من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

عقوبة مخلة بالشرف| تفاصيل قرار إسقاط عضوية مرتضى منصور من الزمالك.. شاهد

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي: هجوم إسرائيل على رفح الفلسطينية سيفاقم الوضع الكارثي لنحو 1.5 مليون لاجئ

تقارير: الاتحاد الأوروبي يعتزم تغريم أبل 500 مليون يورو لهذا السبب

الاتحاد الأوروبي: نرفض أي سيناريو لتهجير الفلسطينيين قسريا من غزة

لمدة عام واحد.. الاتحاد الأوروبي يكشف تفاصيل العملية العسكرية في البحر الأحمر

الاتحاد الأوروبي يدعو لفرض المزيد من العقوبات على روسيا بعد وفاة نافالني

بعد إطلاقها .. الاتحاد الأوروبي يكشف حدود عملية "أسبيدس" في البحر الأحمر

الاتحاد الأوروبي يوافق على إطلاق عملية عسكرية ضد الحوثيين في البحر الأحمر

الاتحاد الأوروبي: حذرنا إسرائيل من شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

ترشيحاتنا

اليوم.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بوقف فوري للحرب على غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني: على العالم أن يمنع إسرائيل من اجتياح رفح

عليك تناولها.. 9 أطعمة تحارب السرطان

الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد العقوبات على روسيا حتى 2025

ليلة النصف من شعبان.. أفضل دعاء فيها وماذا قال العلماء عنها

"الوزراء": العمل المستقل عبر الإنترنت (Gig Work) يشكل جزءًا متناميًا من سوق العمل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسرائيلي طلب الحصول على جواز سفر بريطاني لرضيعته.. ففوجئ بصدمة من «الداخلية»

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

أسرع سائق.. حول سيارة لعبة إلى حقيقية.. كيف ذلك؟

بطريقة شيطانية.. شابان هنديان يكسبان المال من إيصالات الصراف الآلي| كيف ذلك؟

فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ