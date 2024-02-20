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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط: رفح الملجأ الأخير لأكثر من مليون ونصف فلسطيني.. ونرفض تهديدات اجتياحها

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الظروف التي يتعرض لها إخواننا في فلسطين على يد محتل يسعى بكل ما أوتي من قوة لتصفية القضية الفلسطينية، تبعث على الحزن الشديد والغضب المحقق.

وقال أبو الغيط، خلال كلمته في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2024، إن الخراب المتعمّد الذي ألحقه الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، والذي قضى على جميع أساسيات الحياة، ستظل آثاره قائمة ربما لعقود قادمة، وشاهدة على بشاعة الجرائم المرتكبة وعجز العالم عن وقف العدوان،

وجدد الأمين العام التأكيد على موقف جامعة الدول العربية الواضح برفض التهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة رفح التي صارت الملجأ الأخير لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني، الذين لاذوا هرباً من جحيم العدوان والتدمير في باقي مدن القطاع.

وناشد أبو الغيط مجدداً جميع الأطراف للتحرك بشكل عاجل لوقف هذه العملية الهمجية التي قد تكون لها تبعات مدمرة على الأمن الإقليمي. 
 

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