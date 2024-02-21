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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس إنبي: صفقة زياد كمال إلى الزمالك تمت بشكل جديد على الكرة المصرية

صدى البلد

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي انبي، عن كواليس اتفاق إدارة النادي البترولي مع الزمالك بشأن صفقة زياد كمال.

 

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "لم نقم بشراء لاعبين في يناير بل قمنا ببيع بعض العناصر من أجل زيادة الإيرادات، وأهم شئ هو تقليل الإنفاق على صفقات والاعتماد على قطاع الناشئين، وقمت ببيع لاعب من مواليد 2009 اسمه (براء) إلى نادي زد بنظام المشاركة بنسبة 50% وهو أحد العناصر الموهبة وحصلنا على مقابل مالي وهي شراكة لها ابعاد مختلفة، والهدف هو احتراف اللاعب خارجيا، كما انضم زياد كمال إلى الزمالك، والصفقة كانت مفيدة للطرفين".

 

وأكمل: "انضمام زياد كمال إلى الزمالك انتقل بصفقة بنظام جديد على الكرة المصرية، وحسين لبيب من أفضل الناس تعاملا في مجال كرة القدم، والاستفادة من الصفقة ستكون مشتركة، والهدف منها تسويق اللاعب بشكل قوي استغلالا لجماهيرية الزمالك، والصفقة تم ابرامها على مراحل، وإذا اكمل زياد عقده لمدة موسمين ونصف سوف يستفيد الزمالك فنيا من اللاعب وأكثر من المبلغ المدفوع معه".

 

وزاد: "عندما يعود زياد كمال إلى نادي انبي، فأن الزمالك سوف يكون له نسبة أيضًا من بيع اللاعب مستقبلا لأي فريق آخر، قمنا بعمل صفقة جديدة وبنظام مختلف، مع حسين لبيب رئيس الزمالك، الذي تعامل باحترافية كاملة، ولولا وجودنا على طاولة واحدة، كانت الصفقة لن يتم حسمها مطلقا".

 

وأكمل: "زياد كمال كان من الصعب بيعه بأقل من 50 مليون جنيه، في ظل وجود لاعبين في السوق المصري بأسعار كبيرة للغاية، وكان الهدف من الصفقة تحقيق مكاسب مالية، وحال تألقه ووجود عرض قوي من الخارج سوف يتم الموافقة على بيعه لتحقيق أقصى استفادة مالية للناديين، وبيعه خارج مصر سيكون قرار نادي إنبي".

 

وشدد رئيس نادي إنبي على أن الأهلي لم يطلب التعاقد مع زياد كمال مطلقا.

 

وأكمل: "في حالة وجود عرض جيد لـ كالوشا سيتم توفير البديل والموافقة على بيعه، ونحن نادي استثماري والتعامل مع الأهلي والزمالك أمر يكون رائع بالنسبة لنا ويحقق اقصى استفادة".

 

وأتم: "تم انهاء أزمة حمدي فتحي وحصلنا على بعض الأموال، وسوف نحصل على نسبة البيع خلال الفترة المقبلة".

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