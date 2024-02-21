أحمد حسن: عطل فني سبب تعطل طيارة الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن سبب تأخر إقلاع طائرة الأهلي المتجهة إلى غانا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"عطل فني يؤخر إقلاع طائرة الأهلي المتجهة إلى غانا الطائرة تحركت بالفعل ولكن توقفت بعدها لعطل فني وجاري العمل على إصلاح العطل الفني للاقلاع من جديد".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي ميدياما الغاني، في المباراة المقرّر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.