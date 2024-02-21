بعد تعرضها لعطل فني.. طائرة الأهلي تقلع من جديد إلي غانا

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن إقلاع طائرة النادي الأهلي من جديد إلي غانا بعد إصلاح العطل الفني.

وكتب عبر فيسبوك: “انتهاء الأزمة.. طائرة الأهلي تقلع من جديد إلي غانا بعد إصلاح العطل الفني”.

وكان قد أعلن أحمد حسن:"عطل فني يؤخر إقلاع طائرة الأهلي المتجهة إلى غانا الطائرة تحركت بالفعل ولكن توقفت بعدها لعطل فني وجاري العمل على إصلاح العطل الفني للاقلاع من جديد".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي ميدياما الغاني، في المباراة المقرّر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.